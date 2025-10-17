Die PaperMoon SwingCombo hat sich vor fünf Jahren als schwungvolle Band für Swing-Tänzer in Stuttgart gegründet.

Der Kern der Band besteht aus den lokalen Musikern Michael Hecht (Folk,Rock,Country/Swing…) an der Gitarre, Frank Eisele (Tango/Folk/Balkan/ Klezmer/Swing…) am Akkordeon, Gene Clarke aus North Carolina (Vollblut-Jazzer) an Trompete, Posaune, Klavier.etc.

Diese Jungs wurden durch Tiffany Estrada aus Los Angeles ergänzt, eine Geschichtenerzählerin, die zur Sängerin wurde und ihr Heimweh und ihre Sehnsucht nach der Sonne mit Musik kurierte. Gemeinsam hat die Gruppe Swing, Gypsy, Jazz, Country, Folk und mehr erkundet, ohne Grenzen zu kennen. Sie teilen ihre Talente und bevorzugten Genres, mischen und kreieren, während das Publikum mittanzt.

Sie bringen eine unverfälschte Freude und Offenheit auf die Bühne, die dafür sorgt, dass sich das Publikum willkommen und als Teil der Party fühlt. Der Geist der 1920er Jahre, „anything goes“, lebt heute bei PaperMoon weiter.