Papermoon SwingCombo ist ein fröhlicher Haufen von Musikern aus Stuttgart. Tiffany Estrada (Los Angeles) ist einfach "irgendeine Dame", die die Ruhe satt hatte und auf die Bühne sprang, um zu singen und zu tanzen.

Neben ihr steht der gestandene, weltreisende Jazzmusiker Gene Clarke (North Carolina/Paris) mit seiner bewährten Trompete. Und das ebnete den Weg für Mischa Hecht an der Gitarre. Andy Reichel am Saxophon. Andrey Tartarinets am Bass. Frank Eisele am Akkordeon. Gute Männer, die man auf den Bühnen der ganzen Stadt sieht. Spontan gesellen sich weitere lokale Talente dazu, so dass die Besetzung auch für PaperMoon immer eine Überraschung sein kann. Aber je mehr, desto besser, denn die PaperMoon SwingCombo ist für die Party da! Kommt, lasst uns loslegen!

Tiffany Estrada - Vocals

Gene Clarke - Trompete

Andy Reichel - Saxophone

Mischa Hecht - Gitarre

Frank Eisele - Akkordeon

Andrey Tartarinets - Bass

https://de-de.facebook.com/pg/shhhpapermoon/posts/

https://www.youtube.com/watch?v=ukrQ56lDIX8