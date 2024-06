Jazzküche Kuhn präsentiert: „Summer Breezin’“ feat. Heckeler/Duffner/Kuhn/Merzkirch/Grünenwald

Der Saxophonist Sandi Kuhn (u.a. Landesjazzpreisträger Baden-Württemberg 2013) hat zur heutigen Cooking-Session mit dem Pianisten Christoph Heckeler, dem Gitarristen Heiko Duffner, dem E-Bassisten Alex Merzkirch und dem Schlagzeuger Martin Grünenwald vier hochkarätige musikalische Weggefährten in die Jazzküche eingeladen, um vor der Sommerpause noch einmal richtig gepflegt groovig-soulig aufzuspielen. Enjoy the breeze, when we cruise into the sunset!

Alexander Sandi Kuhn - Saxophon

Christoph Heckeler - Piano

Heiko Duffner - Gitarre

Alex Merzkirch - Bass

Martin Grünenwald - Drums