IG Jazz Stuttgart präsentiert: Et Cetera plays Motian

Der Amerikanische Schlagzeuger Paul Motian ist einer der bedeutendsten Musiker und Komponisten des modernen Jazz. Spätestens mit den wegweisenden Aufnahmen des Bill Evans Trios aus dem Village Vanguard, zeigte er, gemeinsam mit dem Bassisten Scott LaFaro, dass in einem Klaviertrio nicht nur das Klavier herrliche Melodien spielen kann, sondern auch die anderen beiden Instrumente mit solistisch kreativen Ideen in das Geschehen eingreifen und den Verlauf der Musik mitgestalten können.

Dieses impulsive, melodiöse Spiel reizte er in dem langjährig bestehenden Trio mit dem Gitarristen Bill Frisell und und Joe Lovano weiter aus. Auf etlichen Platten interpretieren sie in ungewöhnlicher Besetzung als Trio ohne Bass Jazzstandards neu, spielen aber auch Eigenkompositionen. Viele davon stammen aus Motians Feder.

et cetera knüpft mit Sebastian Minet an der Gitarre, Samuel Restle an der Posaune und Marco Sickinger am Schlagzeug an die Idee des basslosen Trios an. Sie lassen sich inspirieren von den sphärischen Klängen der Musik des Paul Motian Trios, die sowohl herrlich harmonisch, als auch wild schäumend sein kann und hin und wieder eine kleine Abzweigung in Klangwelten nimmt, die an den Free Jazz erinnern. Gespielt wird Musik von, mit und für Paul Motian. Denn es gibt nicht nur neuinterpretierte Kompostionen des Schlagzeugers zu hören, sondern auch einige Kompositionen von Marco Sickinger, die den legendären Sound des Paul Motian Trios aufgreifen und in einen eigenen Bandsound umwandeln.

Samuel Restle - Posaune

Sebastian Minet - Gitarre

Marco Sickinger - Drums