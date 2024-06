Blue Malva

"Ihr klingt so wie NIRVANA aber irgendwie auf eine gute Art und Weise". So oder so ähnliche Kommentare prägen die dreiköpfige junge alternative Grunge Rock Band aus Stuttgart. Sie trauen sich an das tote Genre ran und versuchen einen neuen Funken mit zerfetzenden Gitarrenriffs, lauten Drums und durchdringenden Bass zu entzünden. Eine melancholische Gesangsstimme von Leadvocalist Thierry runden das Paket perfekt ab für eine kleine Reise zurück ins Jahr 1992..

Thierry Böck - Gitarre & Gesang

Pablo Kronenwett - Bass & Gesang

Felix Kirschenbauer - Schlagzeug & Gesang