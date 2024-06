Marc Roos invites: „The Moe’s Connection“

Am heutigen „Steady Gig“ von Marc Roos betritt ein neu zusammen gestelltes Quintett die Bühne im Jazzclub Kiste. An seiner Seite brillieren der virtuose Gitarrist Frank Kuruc, der meisterhafte Pianist Moritz Langmaier sowie die Stuttgarter Talente Moritz Holdenried am Bass und Felix Eckenfelder am Schlagzeug.

Freuen Sie sich auf eine inspirierende Mischung aus eigenen Kompositionen und klassischen Jazzstandards, die die Spielfreude und Kreativität der Bandmitglieder eindrucksvoll zur Geltung bringt.

Ein Abend voller Frische und musikalischer Höhepunkte erwartet Sie!

Marc Roos - Posaune

Frank Kuruc - Gitarre

Moritz Langmaier - Piano

Moritz Holdenried - Bass

Felix Eckenfelder - Drums