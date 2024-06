The Bluesballs present: Rhythm and Blues

Für diesen Abend in der Kiste haben sich die Bluesballs Verstärkung von einer fantastischen Rythmusgruppe mit Björn Dinsch am Bass und Markus `Magoo` Klopfer an den Drums geholt.

Das Repertoire umfasst Chicago Blues und Boogie der 50er und 60er Jahre. Songs von John Lee Hooker, Elmore James, Muddy Waters und anderen Größen dieses Genres. Das ist Blues und Boogie mit Groove zum Abtanzen und Zuhören.

Harry Hartmann - Saxophon

Sleepy D. Handel - Gitarre/Gesang

Björn Dinsch - Bass

Markus Klopfer - Drums