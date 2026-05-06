Papis Pumpels - "Verrückt nach Schlager"

„Warum wir gerade Deutschen Schlager spielen? Na, das ist doch eigentlich ganz einfach: Weil wir selber einen Heidenspaß dran haben und weil wir bei jedem Konzert feststellen dürfen, dass Schlager-Musik unserem Publikum genau soviel Freude macht.

Und diese Freude geht quer durch alle Altersklassen: Da rockt – bzw. pumpelt – der Enkel mit der Oma!“

Seit über einem Jahrzehnt begeistern der Papi und seine acht Pumpels ihr Publikum. Egal ob bei den unzähligen Konzerten quer durch die Republik, bei Special-Events wie den legendären Schlagerbooten auf dem Bodensee oder bei vielen Fernsehauftritten - sie versprühen ihre gute Laune und heizen dem Publikum ordentlich ein.

Die Pumpels sind keine klassische Party- oder Coverband. Sie interpretieren die 70er-Schlager neu – verpumpeln die Songs – und die Auftritte haben sich schon lange zu einer Schlagershow mit Konzertcharakter entwickelt. Eine Pumpelnacht ist ein bunter Mix aus hochkarätiger Musik und jeder Menge Aktion und Spaß auf der Bühne

Und bei einer nicht unerheblichen Anzahl von Menschen wurde sogar ein schlummerndes, von den Leuten selbst nicht gekanntes Schlagerherz entflammt. Wer’s nicht glaubt, der kommt einfach mal auf das nächste Konzert, überzeugt sich und pumpelt kräftig mit.