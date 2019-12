Pappenheimer 4h Set

Secret Garden präs.

Pappenheimer? Wer ist denn dieser Pappenheimer?

Ursprünglich war der Name Pappenheimer ein Ausdruck der Wertschätzung. Im Laufe der Zeit nahm das zu ich kenne meine Pappenheimer abgewandelte Zitat jedoch in der Umgangssprache eine andere, negative Bedeutung an, nämlich „ich weiß genau, was für einer du bist“ bzw. „ich weiß, was für Leute ihr seid“.

Heute ist der Name Pappenheimer in der Techno-Szene in aller Munde.

Das Vielseitigkeitsass spielt die gesamte Palette der elektronischen Musik. Von Electrohouse über Techno bis hin zu Hardtechno – gar kein Problem. Er ist ein wandelndes Musiklexikon und seine „Abfahrt“ Veranstaltungen sind mittlerweile deutschlandweit bekannt. Seine Fans wissen es zu schätzen und 2013 wurde der Würzburger vom Partysan zum „Newcomer des Jahres 2013“ gewählt. 2016 spielte er zum ersten Mal das legendäre Closing Set auf dem Nature One Festival und ist in jedem Lineup großer Festivals zu finden. Von Echelon bis Ikarus Festival, SEMF oder Parookaville … alle reißen sich um den Lokalhelden aus Würzburg, der tausende von Feierwütigen in die Clubs und auf die Festivals zieht.

