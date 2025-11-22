Pappenheimer

Ein Künstler, der für die Musik lebt – und das seit über 20 Jahren.

Als Kapitän seines eigenen Sounds steuert er durch die elektronische Szene und lässt das Rad nie stillstehen. Seine legendären „Abfahrt“-Events haben Deutschland erobert, seine Fanbase wächst stetig.

Er berührt Menschen mit seiner Musik – holt sie aus dem Alltag, lässt sie loslassen und ganz im Moment aufgehen. Genau das ist es, was ihn ausmacht. Mit tiefem musikalischen Verständnis, ehrlicher Energie und Produktionen, die unter die Haut gehen, zählt er längst zur Spitze der deutschen Technoszene. Sein Album Stolen Memory schaffte es in die deutschen Charts – und live bringt er genau das Feeling, das viele nur von der Tanzfläche kennen: Energie, Intensität und echte Emotion.