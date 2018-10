Paradies Heute

Dieser Probenauftakt beschäftigt sich mit Vorstellungen vom Paradies in verschiedenen religiösen wie nicht-religiösen Glaubenssystemen und Ideologien. Wie aktuell sind diese? Inwiefern können „Informationsblasen oder Filterbubbles“ ebenso als Paradiese aufgefasst werden? Algorithmisch personalisierte Perspektivparadiese? Wie funktionieren diese und was macht ihren Reiz aus? Und wie kann es sein, dass in Zeiten vermeintlich freier Informationsmöglichkeiten diese Blasen nicht platzen? Was geschähe, wenn sie es täten?

In unserer Reihe ITZ time to talk! – Probenauftakt laden wir Referent*innen aus Politik, Wissenschaft, Journalismus und anderen Bereichen ein, um die Themen der Produktionen zu beleuchten. In der gemeinsamen Diskussion mit dem Ensemble, den Produktionsteams und der interessierten Öffentlichkeit entsteht so die Möglichkeit, die Inszenierungsprozesse gedanklich vom Start weg bis zur Premiere zu begleiten.