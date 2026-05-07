Paradiesfarben - Die Burlesque-, Drag- und Cabaret-Nacht

Paradiesfarben bringt am 4. & 5. Juli 2026 erneut Glitzer, Attitude und jede Menge kreative Grenzüberschreitungen ins Renitenztheater Stuttgart. Burlesque, Drag, Gesang, Akrobatik und Comedy verschmelzen zu einer schillernden Show voller Selbstinszenierung, Humor und mutigem Ausdruck – laut, sinnlich und garantiert nicht angepasst.

Kuratiert von Herr Jäger, Mitveranstalter des Stuttgart Burlesque Festivals, versammelt Paradiesfarben Künstler:innen, die Konventionen lieber charmant zerlegen als ihnen zu folgen. Gastgeberin des Abends ist erneut die unvergleichliche Raketenmieze, die mit Witz und Glamour durch das Programm führen wird. Die teilnehmenden KünstlerInnen hier sowie auf Instagram unter @paradiesfarben bekanntgegeben.

Mitwirkende u.a.:

Donna Divine (London / Burlesque)

Amber Eve (Zürich / Burlesque Comedy)

Madame Midnight (München / Drag, Burlesque & Gesang)

Queen Henni (Stuttgart / Drag & Burlesque)

Felina Ruddy (Stuttgart / Burlesque & Gesang)

Raketenmieze (Bodensee / Moderation)