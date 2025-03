Genieße bei den Paradise Moments "Candlelight Konzert" am 21. März in der Thermen & Badewelt Sinsheim von 18 bis 22 Uhr einen Abend mit bezaubernder Klaviermusik in sanftem Kerzenschein, der dich in eine entspannte und unvergessliche Atmosphäre eintauchen lässt.

Freue dich auf:

- Wundervolle Klaviermusik mit Sandro Dalfovo, die den Abend mit harmonischen Klängen begleitet

- Die exklusiven Eventaufgüsse wie "Sterling Night" und "Candlelight" unserer Gästebetreuung

Die Eventreihe "Paradise Moments" ist im Eintrittspreis der Therme inkludiert.