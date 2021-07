Ende 2019 veröffentlichen Koray Cinar und Francesco Caruso erstmals eine Pop- Ballade beim Stuttgarter Label Boutique Records.

Mit „10 Sekunden“ (Dieci secondi) zeigen Parallel eine ganz neue Facette: Der multi-linguale Ursprung beider Musiker findet den Weg in ihre Strophen. Mit der deutsch-italienischen Nummer erinnern Parallel nicht nur an große Momente italienischer Künstler in Deutschland, sie bedienen sich ihres bunten Ursprungs und zeigen, dass Musik grenzenlos sein sollte.

Bunt und mehrsprachig – diesen Weg wollen sie weitergehen. Im Frühjahr 2020 erschien mit „Bühnen aus Asphalt“ endlich nach vielen Stunden Fleißarbeit das erste Studioalbum der beiden Musiker. Francesco Caruso und Koray Cinar haben akribisch daran gearbeitet und es sind neue Songs in Deutschland, Schweden und England entstanden.

Sie sind echte Straßenmusiker und werden es immer bleiben, aber die Bühnen werden in Zukunft größer und lauter. Ein langjähriger Traum geht damit in Erfüllung.

Dies ist ein Konzert der Quellen Konzerte, gefördert von Neustart Kultur, Initiative Musik, Bundesregierung für Kultur und Medien.