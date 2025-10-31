Paralox Halloween: Scare Edition

Die Türen knarren. Schatten bewegen sich. Und irgendwo wartet etwas, das dich nicht gehen lassen will.

60 Minuten Nervenkitzel in einem von 5 unheilvollen Escape-Räumen – ein Grusel-Drink zum Mutantrinken ist inklusive.

Wer es wagt, sich auch im Kostüm der Dunkelheit zu stellen, kann beim freiwilligen Contest das Publikum für sich gewinnen – und mit etwas Glück einen 100 € Paralox-Gutschein erbeuten.

Wann: 31.10. + 01.11.25 • Wo: Paralox Reutlingen • Tickets: www.paralox.de

Die Slots sind begrenzt.