Sie sehen die größten und ältesten Fastentücher Deutschlands, die zur Tradition gehören. Sie erfahren, wie sie in die Kirchen kamen, wofür sie genutzt wurden und warum viele zerstört und später restauriert wurden. Außerdem entdecken wir, warum diese Tücher so wichtig waren und wie sie die sakrale Kunst bis heute beeinflussen – mit einem Beispiel aus der Kirche in Spiegelberg.