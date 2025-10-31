Paranormal

Am 31. Oktober verwandeln wir die Volksbankmesse Balingen in die größte und lauteste Hardtechno-Halloween-Feier in der Region!

Unsere beeindruckende Location verwandelt sich in eine dunkle, energiegeladene Welt voller Beats, Bass und unvergesslicher Momente. Die besten Künstler aus der Szene für harden Techno sorgen für ein mitreißendes Event, das euch die ganze Nacht zum tanzen bringt.

Lasst euch von der Atmosphäre beeindrucken, während ihr in euren kreativsten Outfits die Nacht zur dunkelsten macht. Ob spooky, futuristic, crazy oder as you are - zeigt uns euren Style und erlebt eine Nacht voller Spaß, Musik und Gemeinschaft.

Happy Hard Halloween!