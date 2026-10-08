Nach zwei ausverkauften Auflagen geht TURN OFF THE YEAR 2026 in die dritte Runde. Unser eigenes Indoor-Festival und gleichzeitig unsere Jahresabschluss-Show - ein Abend, an dem wir gemeinsam mit euch das Konzertjahr laut und kompromisslos beenden.

Als Gastgeber sind wir - Parasite Inc. - an diesem Abend für den melodischen Death-Metal-Part des Line-ups zuständig.

Für 2026 haben wir erneut Bands eingeladen, die live abliefern und perfekt zu diesem Jahresabschluss passen:

Lacrimas Profundere bringen ihren Dark Metal auf die Bühne - düster, emotional und atmosphärisch dicht. Seit den frühen 90ern eine feste Größe für schwere, melancholische Sounds mit Tiefgang.

Mit Defocus kommt moderne Härte ins Spiel. Fette Grooves, zeitgemäßer Metalcore-Sound und eine energiegeladene Live-Show sorgen für maximalen Druck im Pit.

Eröffnet wird das Festival durch einen Opener, der noch bekannt gegeben wird. Wie in den vergangenen Jahren wird es dafür wieder eine Band-Ausschreibung geben, bei der sich Acts für diesen Slot bewerben können. Details zur Bewerbung veröffentlichen wir in Kürze.

TURN OFF THE YEAR 2026

Ein Abend, ein Jahresabschluss, keine Kompromisse.