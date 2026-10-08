PARASITE INC

TURN OFF THE YEAR 2026

Im Wizemann Stuttgart Quellenstraße 7, 70376 Stuttgart

Nach zwei ausverkauften Auflagen geht TURN OFF THE YEAR 2026 in die dritte Runde. Unser eigenes Indoor-Festival und gleichzeitig unsere Jahresabschluss-Show - ein Abend, an dem wir gemeinsam mit euch das Konzertjahr laut und kompromisslos beenden.

Als Gastgeber sind wir - Parasite Inc. - an diesem Abend für den melodischen Death-Metal-Part des Line-ups zuständig.

Für 2026 haben wir erneut Bands eingeladen, die live abliefern und perfekt zu diesem Jahresabschluss passen:

Lacrimas Profundere bringen ihren Dark Metal auf die Bühne - düster, emotional und atmosphärisch dicht. Seit den frühen 90ern eine feste Größe für schwere, melancholische Sounds mit Tiefgang.

Mit Defocus kommt moderne Härte ins Spiel. Fette Grooves, zeitgemäßer Metalcore-Sound und eine energiegeladene Live-Show sorgen für maximalen Druck im Pit.

Eröffnet wird das Festival durch einen Opener, der noch bekannt gegeben wird. Wie in den vergangenen Jahren wird es dafür wieder eine Band-Ausschreibung geben, bei der sich Acts für diesen Slot bewerben können. Details zur Bewerbung veröffentlichen wir in Kürze.

TURN OFF THE YEAR 2026

Ein Abend, ein Jahresabschluss, keine Kompromisse.

Info

Im Wizemann Stuttgart Quellenstraße 7, 70376 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik

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