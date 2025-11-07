Die in Heilbronn gut etablierte vocatium-Messe wird um ein bedeutendes und seit 15 Jahren bewährtes Veranstaltungsformat erweitert:

Die 1. parentum Heilbronn-Franken – die Messe für Eltern und Jugendliche rund um das Thema Berufsorientierung.

Eltern sind oft die wichtigsten Berater und Unterstützer ihrer Kinder bei der Berufswahl. Mit der parentum möchten wir ihnen die Möglichkeit bieten, sich direkt bei regionalen und überregionalen Unternehmen, Hochschulen und Institutionen über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten oder Optionen für Gap Year (Auslandsaufenhalt, Freiwilliges Soziales Jahr etc.) zu informieren.

Gemeinsam schaffen wir eine Plattform, die den Dialog zwischen Familien und Bildungseinrichtungen stärkt und Jugendlichen eine Brücke in ihre berufliche Zukunft baut.

Weitere Infos auf www.vocatium.de/fachmessen/parentum-heilbronn-franken-2025