Wie erkennt man diejenigen, die die Wahrheit sprechen? Der Kassandramythos gibt eine denkbar pessimistische Antwort: Gar nicht!

In 3 Szenen und Zwischenspielen werden Schlaglichter auf Phänomene geworfen die Ur-alt und zugleich Brand-aktuell sind. Wie wird Krieg gemacht! Wie findet der Mensch eine Basis für seine Positionen im „Anything goes“ der heutigen Zeit? Wird mit der künstlichen Intelligenz das trojanische Pferd schlechthin gebaut? Und überall und dazwischen wandelt die unerhörte Seherin Kassandra: Ich bin der Dämon des klaren Verstandes.

Das einstündige Stück führt Sie in sprachlicher Pointiertheit und imposanten Bildern durch einen Spiegelsaal von Emotion und Erkenntnis.

Die Theatergruppe ÜberHall wurde vor über 30 Jahren gegründet.

In Schwäbisch Hall hat die Amateurgruppe mit verschiedenen Aufführungen das Publikum begeistert. So zum Beispiel „Es soll in Salerno geschehen“, „Die Konferenz der Vögel“, „Peer Gynt“, „Yvonne“ und zuletzt 2018 sehr erfolgreich mit dem Stück zur Flüchtlingsproblematik, „Die Insel“.