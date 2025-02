Paris: Die Musikmetropole im Leben der Künstler

Seit mehreren Künstlergenerationen behält Paris die Rolle einer Musikmetropole von Weltrang. Besonders seit dem Ende des 19. Jahrhunderts hat sich in der Stadt eine stilistisch sehr facettenreiche Musikszene etabliert.

Diese Szene pflegt nicht nur die klassische Tradition der Vergangenheit, sondern steht auch der fortschreitenden Moderne sehr offen gegenüber. Hier treffen verschiedene künstlerische Richtungen und Tendenzen aufeinander, existieren parallel und spiegeln die Vielfalt des Lebens wider.

Gastdozent und Pianist Dr. Roman Salyutov lädt Sie zu einem besonderen Abend voller Musik und Wissen ein. Der Abend beginnt mit einem etwa einstündigen, audiogestützten Vortrag, in dem der Referent spannende Einblicke in die musikalische Vielfalt und Magie von Paris gewährt. Es erklingt Musik von W. A. Mozart, F. Chopin, F. Liszt, H. Berlioz, C. Saint-Saëns, M. Ravel, C. Franck und anderen. Nach einer kurzen Pause folgt das ca. 50-minütige Klavierkonzert, in dem ausgewählte Werke großer Komponisten für Gesang und Klavier aufgeführt werden.

Ruth Theresa Fiedler, Sopran: www.ruththeresafiedler.de

Dr. Roman Salyutov, Konzertpianist, Dirigent und Musikwissenschaftler: www.roman-salyutov.de

Anmeldung bei der vhs unter Telefon 07931 574300, per E-Mail an vhs@bad-mergentheim.de und im Internet unter www.vhsmgh.de.