"Paris hot five" spielen Swing, Tango und Musette im Stile der legendären "hot club de france" um die Swinglegende Django Reinhardt.

Christian Ther am Akkordeon, Joachim Norz an der Gitarre, Volker Kaulharz als Klarinettist, Julian Jochen am Bass und der Sänger und Gitarrist Alex Wiemer bringen jeden Laden innerhalb eines Songs zum swingen. Wer hier nicht tanzt ist selber schuld.