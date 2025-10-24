Tanzbeine aufgepasst!

„Mit Paris Hot Five begeben wir uns ins pulsierende Nachtleben der Bars und Cabarets im Paris der 1930er und 40er Jahre. Giganten des Jazz wie Django Reinhardt, Charles Trenet, Louis Armstrong und Duke Ellington sind auf dem Zenit ihres Erfolgs, begeistern ihr Publikum und bereiten den Tanzboden für Swing, Lindy Hop, Balboa und Charleston.

Mit einer unverwechselbaren Melange aus Gypsy und Musette versetzt das rein akustische Ensemble sein Publikum in diese legendäre Epoche überschäumender Lebenslust.“(zit. Website der Band)

Christian Ther am Akkordeon, Joachim Norz an der Gitarre, Volker Kaulartz als Klarinettist, Julian Jochen am Bass und der Sänger und Gitarrist Alex Wiemer bringen jeden Laden zum Swingen.