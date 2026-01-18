Mit Paris Hot Five begeben wir uns ins pulsierende Nachtleben der Bars und Cabarets im Paris der 30er bis 50er Jahre des letzten Jahrhunderts.

Giganten des Jazz wie Django Reinhardt, Fats Waller, Louis Armstrong und Duke Ellington sind auf dem Zenit ihres Erfolgs, begeistern ihr Publikum und bereiten den (Tanz-)Boden für Swing, Lindy Hop, Balboa und Charleston.

Christian Ther am Akkordeon, Joachim Norz an der Gitarre, Volker Kaulartz als Klarinettist, Julian Jochen am Bass und der Sänger und Gitarrist Alex Wiemer bringen jeden Laden zum Swingen und liefern den perfekte Soundtrack für alle Fußwipper und Fingerschnipper.

Mit einer unverwechselbaren musikalischen Melange versetzt das Quintett sein Publikum in diese legendäre Epoche überschäumender Lebenslust. Wer hier nicht tanzt, ist selbst schuld.

Messieurs dames, c’est chaud!