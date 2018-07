Pariser Flair

Marie Giroux kommt aus Frankreich, was ihren verführerischen Akzent und ihren dunkleren Teint erklärt. Sie hat zuerst in Paris und Toulouse Querflöte studiert und absolvierte an der Berliner Hochschule Hanns Eisler ein Studium als Opernsängerin. Sie singt sowohl klassische Oper und Operette als auch Musicals und Chansons. Jenny Schäuffelen studierte Klavier an der renommierten Hochschule für Musik Hanns Eisler und belegte zudem einige Meisterklassen für Liedbegleitung und Improvisation. Sie arbeitet vorwiegend als Klavierbegleiterin in den Bereichen Oper, Lied, Musical und Chanson. Geboten wird ein Abend mit den schönsten Hits des Musicals, dargeboten mit einer Prise Humor, fachkundigen Anekdoten und überraschenden Hintergründen. Von Aznavour bis Piaf über Brel und Becaud hören Sie die ganz großen Klassiker der französischen Chansons und bekommen allerlei interessante Tipps über Paris.