Das Musikfestival im Sommer 2022 in Böbingen.

Ein Musikfestival, wie es Böbingen und die weite Umgebung so noch nie gesehen hat.

Das Eintagesfestival Park full of Sound findet am 23.07.2022 im gesamten Park am alten Bahndamm statt.

Mehrere Bühnen für unterschiedliche Musikrichtungen bieten ein Parkfestival für eine breite Zielgruppe. Egal ob DJ oder doch eher das Akustikgitarren Trio – es ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei. In drei musikalischen Blöcken wird der Samstag unterteilt und lässt von jung bis alt keine Wünsche offen. Abgerundet wird das Festival von feinsten kulinarischen Genüssen aus der Region.

Eröffnet wird das Festival von örtlichen Vereinen und Musikern. Diese werden von 14.00 -16.00 Uhr ein bunt gemischtes Programm auf die Beine stellen.

Anschließend werden von 16.00 – 19.00 Uhr sechs komplett unterschiedliche Bands an den großen Bühnen überall im Park verteilt in einem roulierenden System für eure musikalische Unterhaltung sorgen. Auf diese Bands könnt ihr euch freuen:

Kollektiv Geschmack (DJ), Trio Tätärä, Il Trio, Amici, Retale, Tante Beete Blumenstrauss

Nach drei Stunden musikalischer Vielfalt und unzähligen Höreindrücken startet die große Party an der Hauptbühne. Von 19.00 – 1.00 Uhr geben hier unsere drei Hauptacts ihr Können zum Besten. Hellraisers and Beerdrinkers, Dizzy Bee und Erpfenbrass bringen die Bühne zum Beben und das Publikum zum Feiern.

Wir freuen uns riesig auf die tollen Bands, auf die großartige Atmosphäre, auf die einmalige Stimmung im Böbinger Park am alten Bahndamm und am meisten freuen wir uns auf die gigantische Party mit euch!

Lasst euch diese musikalische Vielfalt nicht entgehen!