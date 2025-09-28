Park Pittoresk

Führung im historischen Kurpark

bis

Wildbad Rothenburg Taubertalweg 42, 91541 Rothenburg ob der Tauber

„Gartenkunst an der Tauber“ hautnah erleben – die Sonderführung „Park Pittoresk“ bietet abwechslungsreiche Szenarien des historischen Kurparks mit seinen romantischen Aussichten und erzählt Ihnen auf unterhaltsame Weise von seinen Besonderheiten.

Lassen Sie sich überraschen und bezaubern. Begleitet werden Sie von unseren Stadtführern Camilla Ebert, Elke Wedel und Karin Bierstedt.

Festes Schuhwerk ist empfehlenswert, da die Wege zuweilen schmal und uneben sind.

Treffpunkt: Rondell vor dem Haupteingang

Dauer: ca. 60 Minuten

Info

Wildbad Rothenburg Taubertalweg 42, 91541 Rothenburg ob der Tauber
Freizeit & Erholung
bis
Google Kalender - Park Pittoresk - 2025-09-28 13:30:00 Google Yahoo Kalender - Park Pittoresk - 2025-09-28 13:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Park Pittoresk - 2025-09-28 13:30:00 Outlook iCalendar - Park Pittoresk - 2025-09-28 13:30:00 ical

Tags