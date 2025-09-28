„Gartenkunst an der Tauber“ hautnah erleben – die Sonderführung „Park Pittoresk“ bietet abwechslungsreiche Szenarien des historischen Kurparks mit seinen romantischen Aussichten und erzählt Ihnen auf unterhaltsame Weise von seinen Besonderheiten.

Lassen Sie sich überraschen und bezaubern. Begleitet werden Sie von unseren Stadtführern Camilla Ebert, Elke Wedel und Karin Bierstedt.

Festes Schuhwerk ist empfehlenswert, da die Wege zuweilen schmal und uneben sind.

Treffpunkt: Rondell vor dem Haupteingang

Dauer: ca. 60 Minuten