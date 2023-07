Parkfest im Kurpark

Der Kurpark in Bad Rappenau ist bei Einheimischen und Gästen zu jeder Jahreszeit eine beliebte Oase um durchzuatmen, zu entspannen und die Seele baumeln zu lassen. Aber unsere beschaulichen Kuranlagen können auch anders!

Wenn der Duft von allerlei Köstlichkeiten durch den Park zieht, wenn Kinderlachen zu hören ist, wenn erstklassige Livemusik erschallt und wenn unzählige bunte Lichter und Leuchtelemente den Kurpark in ein Lichtermeer verwandeln, dann ist wieder Parkfest-Zeit.

Und weil es im letzten Jahr so schön war, starten wir in diesem Jahr etwas früher. Die Pre-Party zum Parkfest startet am Freitag, den 4. August 2023 um 17 Uhr mit Highlights aus der Street-Food-Küche bevor Rock´n´Roll Roulette ab 19 Uhr seinem Publikum auf der Bühne bei den Food Trucks so richtig einheizen wird. So lässt die Hanauer Band die Klassiker der 60er Jahre und die Anfänge der Beatmusik stilsicher wiederaufleben.

Auf der ADREM-Immobilien-Bühne am See wird am Samstag, 5. August ab 17.00 Uhr das Parkfest mit musikalischer Untermalung dann so richtig eingeläutet. Nach der Abschlussveranstaltung zum Stadtradeln um 18 Uhr dürfen sich die Besucher auf weitere Live-Musik auf gleich zwei Bühnen freuen, denn ab 18.30 Uhr werden Boppin`B auf der Bühne im Bereich der Foodtrucks mit Rock´n´Roll und Rockabilly der 1950er Jahre die Stimmung weiter anheizen.

Wenn Realusion dann gegen 21 Uhr die ADREM-Immobilien-Bühne betritt, wird der Kurpark zur Partymeile. Denn Realusion stehen für eine mitreißende High-Class Cover-Show, die alle von den Stühlen holt. Mit der ganzen Bandbreite des Rock und Pop werden sie dem Publikum so richtig einheizen.

Am Sonntag, 6. August ab 11 Uhr begrüßt der Musikverein 1863 Limbach e.V. die ersten Besucher des Parkfestes zu einem musikalischen Frühschoppen an der ADREM-Immobilien-Bühne. Im Anschluss freut sich der Musikverein Ehrstädt-Hasselbach 1968 e.V. ab 13 Uhr darauf, die Besucher musikalisch in den frühen Nachmittag zu begleiten. Wenn dann ab 15 Uhr der Bad Rappenauer Tenor Holger Ries und sein Ensemble die Bühne betreten, können Sie sich auf die schönsten Melodien aus den bekanntesten Musicals freuen.

Auch im Bereich der Foodtrucks ist es alles andere als ruhig. So sorgen ab 12 Uhr die Polkabären für Stimmung und Musik zum Mitschunkeln, bevor ab 15.30 Uhr The Ponycars in die Tasten hauen und mit Rock´n´Roll vom Feinsten zum mitgrooven animieren.

Zum Bummeln in den Kurparkanlagen lädt an beiden Festtagen der Markt der schönen Dinge ein. Schmuck und Perlen, Lederwaren, bunte Schals, Handarbeiten aus Peru, Stoffaccessoires, Naturseifen, Kräuter und Gewürze, Schönes aus Oliven- und Akazienholz und vieles mehr warten dort auf Bestauner, Käufer und Liebhaber.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen eines bunten und vielfältigen Kinderprogramms. Ab 11.00 Uhr lädt das Zwergenland seine kleinen Besucher zum Spielen und Basteln ein. In den niedlichen Pilzhäuschen darf nach Herzenslust gemalt und gebastelt werden. Aus Riesen-Legosteinen können tolle Bauwerke entstehen und das Bälle-Bad lädt zum Toben ein. Beim Bungee-Run und weiteren Action-Geschicklichkeitsspielen können Jung und Alt gegeneinander antreten. Auf „Tombo“, der sechs Meter hohen Riesenrutsche, ist beim Klettern, Rutschen und Hüpfen Spaß garantiert.

Doch was wäre so ein Fest ohne kulinarische Köstlichkeiten? Regionale Gastronomen bieten badisch-schwäbische „Festles-Schmankerl“ an. Bei süßen Crêpes, Waffeln und Schokofrüchten sowie erfrischenden Bowle-Variationen und sommerlichen Cocktails ist sicher für jeden etwas dabei. Und wer es außergewöhnlich liebt, ist bei den Street Food Trucks genau richtig. An beiden Tagen gibt es ab der Mittagszeit vielfältige internationale Speisen und Snacks aus der Streetfood-Küche. Freunde exotischer oder gar spektakulärer Schlemmereien kommen hier auf ihre Kosten und können sich an vielen Ständen, Trucks oder mobilen Garküchen auf eine kulinarische Weltreise begeben. So dürfen beispielsweise verschiedenartig zubereitete Burger und BBQ-Spezialitäten nicht fehlen. Aber auch Spezialitäten aus dem Iran oder vom Balkan, besondere Pommes Frites in vielen Variationen und Süßes aus aller Herren Länder und selbstverständlich auch Vegetarisches und Veganes warten auf hungrige Genießer.

Natürlich darf bei einem Fest im Kurpark die passende Illumination nicht fehlen. Beleuchtete Bäume und zahlreiche Lichtinstallationen werden den Kurpark am Samstagabend in ein magisches Licht tauchen.

Der Eintritt zum Parkfest in Bad Rappenau ist frei. Das Kulturamt der Stadt Bad Rappenau und alle weiteren Mitwirkenden freuen sich auf zahlreiche Besucher an diesem Festwochenende im Kurpark.