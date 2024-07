Parkfest im Kurpark

Der Kurpark in Bad Rappenau ist bei Einheimischen und Gästen zu jeder Jahreszeit eine beliebte Oase um durchzuatmen, zu entspannen und die Seele baumeln zu lassen.

Aber die beschaulichen Kuranlagen können auch anders! Wenn der Duft von allerlei Köstlichkeiten durch den Park zieht, wenn Kinderlachen zu hören ist, wenn erstklassige Livemusik erschallt und wenn unzählige bunte Lichter und Leuchtelemente den Kurpark in ein Lichtermeer verwandeln, dann ist wieder Parkfest-Zeit.

Freitag, 2. August 2024

Am 02.08. heißt es Eingrooven und Warmlaufen fürs Parkfest 2024. Im Food Truck-Bereich startet die Pre-Party schon am Freitag, den 2. August 2024 ab 17 Uhr mit Highlights aus der Street Food-Küche bevor Campus ab 18 Uhr seinem Publikum vor dem Bühnenbus „Shorty“ so richtig einheizen wird. Aktuelle Songs und Chartbreaker, Rockklassiker der 70er und 80er Jahre und natürlich Partykracher aus Pop und Rock, Campus ist in vielen Genres zuhause.

Samstag, 3. August 2024

Auf der ADREM-Immobilien-Bühne am See läutet die MVG Big Band aus Grombach traditionell am Samstag, 3. August ab 17.00 Uhr das Parkfest dann so richtig ein. Und ab 18.30 Uhr werden die groovig-jazzigen Sounds der MVG Big Band dann zusammen mit den rockigen Beats von Rockzylla den Kurpark bis in die letzte Ecke beschallen. Emotional und intensiv performen Rockzylla die unterschiedlichsten Rock- und Metal-Klassiker und sorgen so für Stimmung im Food Truck-Bereich.

Wenn Realusion dann gegen 21 Uhr die ADREM-Immobilien-Bühne betritt, wird der Kurpark zur Partymeile. Mit der ganzen Bandbreite des Rock und Pop werden sie dem Publikum so richtig einheizen. Ergänzt durch eine eindrucksvolle Lightshow steht einer tollen Party unter freiem Himmel nichts mehr entgegen.

Sonntag, 4. August 2024

Am Sonntag, 4. August ab 11 Uhr begrüßt der Musikverein Heinsheim die ersten Besucher des Parkfestes zu einem musikalischen Frühschoppen an der ADREM-Immobilien-Bühne. Im Anschluss freuen sich die Musiker der Stadl-Böhmischen ab 13 Uhr darauf, die Besucher mit zünftig-böhmischer Blasmusik in den frühen Nachmittag zu begleiten. Rock´n´Roll vom Feinsten wird es ab 16.30 Uhr geben. Wenn The Ponycars in die Vollen gehen, darf so richtig abgetanzt werden. Splitternde Tasten, virtuose Soloeinlagen und eine unglaubliche Spielfreude sorgen für Rock´n´Roll-Feeling wie in den 1950er und 60er Jahren.

Auch im Bereich der Food Trucks rund um Bühnenbus „Shorty“ geht es alles andere als leise zu. DJ DaVid ist ab 11.30 Uhr am Start und sorgt für die musikalische Einstimmung auf den Parkfest-Sonntag. Mit den Original Insenbachtalern steht ab 15.00 Uhr eine Blasmusikformation auf der Shorty-Bühne, die man so wahrscheinlich noch nicht gesehen hat. Die Jungs aus Grombach spielen von Polka bis Walzer, von Böhmisch bis Badisch alles, worauf sie und das Publikum gerade Lust haben. Alles Live, alles Echt, alles Original.

Um 17.00 Uhr betritt dann Raphael Loopro die Bühne. Der Mann ist ein Phänomen! Als One-Man-Band sorgt er für eine unglaubliche One-Man-Show und nimmt dabei alle Rollen einer Liveband selbst ein. Eine Performance, die man gesehen haben muss.

Markt der schönen Dinge

Zum Bummeln in den Kurparkanlagen lädt an beiden Festtagen der Markt der schönen Dinge ein. Schmuck und Perlen, Lederwaren, bunte Schals, Handarbeiten aus Peru, Stoffaccessoires, Deko aus heimischen Obsthölzern, Naturseifen, Kräuter und Gewürze, Schönes aus Oliven- und Akazienholz, Schmuck und Accessoires aus portugiesischem Naturkork und vieles mehr warten dort auf Bestauner, Käufer und Liebhaber.

Kinderprogramm

Der Sonntag steht ganz im Zeichen eines bunten und vielfältigen Kinderprogramms. Von 11.00 bis 18.00 Uhr lädt das Zwergenland seine kleinen Besucher zum Spielen und Basteln ein. Dort kann nach Herzenslust gemalt und kreativ gespielt werden. Beim XXL-Jenga ist eine ruhige Hand gefragt während beim Kinder-Hau-den-Lukas und beim Mini-Tischkicker Vollgas gegeben werden darf.

Auf „Tombo“, der sechs Meter hohen Riesenrutsche, ist beim Klettern, Rutschen und Hüpfen Spaß garantiert.

Wenn es etwas mehr Action sein darf, stehen Bungee-Run und Melt Down „Broom“ bereit, um sich sportlich zu messen und mit viel Spaß gegeneinander anzutreten.

Doch was wäre so ein Fest ohne kulinarische Köstlichkeiten? Regionale Gastronomen bieten badisch-schwäbische „Festles-Schmankerl“ an und zum Nachtisch fällt zwischen süßen Crêpes, Churros, Waffeln und Schokofrüchten die Auswahl schwer. Erfrischende Bowle-Variationen und sommerliche Cocktails dürfen auch nicht fehlen. Und wer es außergewöhnlich liebt, ist bei den Street Food Trucks genau richtig. An beiden Tagen gibt es ab der Mittagszeit vielfältige internationale Speisen und Snacks aus der Street Food-Küche. Freunde exotischer oder gar spektakulärer Schlemmereien kommen hier auf ihre Kosten und können sich an den vielen Ständen, Trucks oder mobilen Garküchen auf eine kulinarische Weltreise begeben. Verschiedenartig zubereitete Burger und allerlei BBQ-Spezialitäten, die Klassiker der Street Food-Küche, dürfen natürlich auf keinen Fall fehlen. Aber auch Spezialitäten aus Griechenland, original Hamburger Backfisch, besondere Pommes Frites in vielen Variationen, allerlei Süßes wie Baumstriezel und Ice Cream Rolls und selbstverständlich auch Vegetarisches und Veganes, warten auf hungrige Genießer.

Natürlich darf bei einem Fest im Kurpark die passende Illumination nicht fehlen. Beleuchtete Bäume, stimmungsvolle Lichtinstallationen und tausende von Lichterbechern werden den Park am Samstagabend in ein magisches Licht tauchen. Ab Einbruch der Dunkelheit darf gerne dabei geholfen werden, das Parkfest-Gelände zum Leuchten zu bringen.

Der Eintritt zum Parkfest in Bad Rappenau ist frei. Das Kulturamt der Stadt Bad Rappenau und alle Mitwirkenden freuen sich auf zahlreiche Besucher an diesem Festwochenende im Kurpark.