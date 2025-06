Parkfest im Kurpark

Der Kurpark in Bad Rappenau ist bei Einheimischen und Gästen zu jeder Jahreszeit eine beliebte Oase um durchzuatmen, zu entspannen und sich eine Auszeit vom Alltag zu gönnen.

Aber unsere beschaulichen Kuranlagen können auch anders! Wenn der Duft von allerlei Köstlichkeiten durch den Park zieht, wenn Kinderlachen zu hören ist, wenn erstklassige Livemusik erschallt und wenn unzählige bunte Lichter und Leuchtelemente den Kurpark in ein Lichtermeer verwandeln, dann ist wieder Parkfest-Zeit.

Freitag, 1. August 2025

Am 01.08. heißt es Eingrooven und Warmlaufen fürs Parkfest 2025. Im Food Truck-Bereich startet die Pre-Party bereits am Freitag, den 1. August 2025 ab 17.00 Uhr mit Highlights aus der Street Food-Küche bevor „Mama Lauda“ ab 18.00 Uhr dem Publikum auf der Seebühne so richtig einheizen wird. Gemeinsam rocken sie die Bühnen der Region. Ob Rock, Pop oder Rap, ob Klassiker oder aktuelle Hits aus den Charts - hier ist für jedes Alter und jeden Geschmack etwas dabei.

Samstag, 2. August 2025

Am Samstag, 02.08. ab 17.00 Uhr läutet dann die MVG Big Band aus Grombach auf der ADREM-Immobilien-Parkbühne mit ihren groovig-jazzigen Sounds traditionell das Parkfest so richtig ein. Auf der Seebühne im Food Truck-Bereich sorgt die Bad Rappenauer Band „The Stage Doctors“ für eine chillige Einstimmung auf den Abend.

Ab 21.00 Uhr startet dann die Parkfest-Primetime. Auf der ADREM-Immobilien-Parkbühne rocken die Beats von „Rockzylla“ den Kurpark. Ergänzt durch eine eindrucksvolle Lightshow steht einer tollen Party unter freiem Himmel nichts mehr im Weg.

Das DJ-Duo von „Generation Sound’s“ wird zur selben Zeit die Seebühne bei den Foodtrucks zum Beben bringen. Mit kompromisslosen Beats und purer Energie heizen sie ihrem Publikum so richtig ein.

Sonntag, 3. August 2025

Der Parkfest-Sonntag startet um 10.00 Uhr mit einem Gottesdienst auf der ADREM-Immobilien-Parkbühne. Im Anschluss startet dann das Parkfest-Programm.

Zur besten Frühschoppenzeit um 11.00 Uhr begrüßt der Musikverein Heinsheim die ersten Besucher des Parkfestes zu einem musikalischen Frühschoppen an der ADREM-Immobilien-Parkbühne. Im Anschluss freuen sich die Musiker der „Stadl-Böhmischen“ ab 13.00 Uhr darauf, die Besucher mit zünftig-böhmischer Blasmusik in den frühen Nachmittag zu begleiten.

Ab 16.30 Uhr heißt es dann: Bang! Bang! Bang! „Boppin’ B” is back in town! Und wenn die Jungs von Deutschlands erfolgreichstem Rock’n’Roll-Quintett auf der ADREM-Immobilien-Parkbühne Gas geben, dann sind alle Regler auf Anschlag - Schweiß, gute Laune und lachende Gesichter vor und auf der Bühne inklusive.

Auch im Bereich der Foodtrucks rund um die Seebühne geht es alles andere als leise zu. „DJ DaVid“ ist ab 11.00 Uhr am Start und sorgt für die musikalische Einstimmung auf den Parkfest-Sonntag. Das Blechbläserquartett „soaBlech“ begeistert sein Publikum ab 14.30 Uhr mit Blechmusik vom Feinsten und ab 17.00 Uhr biegt das Parkfest dann mit dem Auftritt von „Perfect Heat“ auf die Zielgerade ein. Mit heißen Beats und coolen Grooves aus Rock, Pop und Funk klingt das Parkfest-Wochenende langsam aus.

Markt der schönen Dinge

Zu einem Bummel in den Kurparkanlagen lädt am 02. und 03. August der Markt der schönen Dinge ein. Schmuck und Perlen, Lederwaren, bunte Tücher, Handarbeiten aus Peru, Stoffaccessoires, Deko aus heimischen Obsthölzern, Naturseifen, Kräuter und Gewürze, Schönes aus Oliven- und Akazienholz, Schmuck und Accessoires aus portugiesischem Naturkork und vieles mehr warten dort auf Bestauner, Käufer und Liebhaber.

Kinderprogramm

Der Sonntag steht ganz im Zeichen eines bunten und vielfältigen Kinderprogramms. Von 11.00 bis 18.00 Uhr lädt das Kinderland seine kleinen und großen Besucher zum Spielen und Toben ein.

Auf Hüpfburg „Charly“ und Kletterturm „Affe“ ist klettern und hüpfen ausdrücklich erlaubt. Für Action und Spaß sorgt unsere Rodeo-Duck. Mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen erwartet sowohl Kinder als auch Erwachsene ein rasanter Ritt auf der Tigerente. Hier ist eins sicher: Irgendwann macht jeder den Abgang in das gut gepolsterte Fallbecken.

Schwer was los ist im Inneren der gar nicht ganz so kleinen Raupe Nimmersatt, denn in ihrem Bauch gibt es so einiges zu entdecken, was die kleinen Gäste begeistert und für strahlende Gesichter sorgt.

Geschicklichkeit und Orientierungssinn sind im Irrgartenlabyrinth gefragt. Ein spannendes Abenteuer für alle Altersgruppen, denn in den verwirrenden Wegen des Labyrinths gibt so manche Sackgasse, die in die Irre führt.

Nach Herzenslust bauen können kleine und große Baumeister auf unserer großen Kinderbaustelle. Der 3D-Tetriswürfel und das XL-Hütchenspiel bringen Spieleklassiker im Großformat auf den Rasen und sorgen so für Spielspaß für die ganze Familie.

Doch was wäre so ein Fest ohne kulinarische Köstlichkeiten? Unsere regionalen Gastronomen bieten allerlei Herzhaftes und Süßes und selbstverständlich auch die passenden Getränke dazu. Und wer es außergewöhnlich liebt, ist bei den Street Food-Trucks genau richtig. Bei den vielfältigen internationalen Speisen und Snacks aus der Street Food-Küche ist für jeden Geschmack etwas dabei. Freunde exotischer oder gar spektakulärer Schlemmereien kommen hier auf ihre Kosten und können sich an den Trucks, Ständen und mobilen Garküchen auf eine kulinarische Weltreise begeben. Verschiedenartig zubereitete Burger und BBQ-Spezialitäten, die Klassiker der Street Food-Küche, dürfen natürlich auf keinen Fall fehlen. Aber auch Spezialitäten aus Griechenland, original Hamburger Backfisch, Maultaschen in vielen Variationen, Streetfood aus Sri Lanka und Pasta aus dem Parmesanrad, allerlei Süßes wie Bubble Waffeln, Mini Donuts und Ice Cream Rolls warten auf hungrige Genießer. Erfrischende Bowle-Variationen und Cocktails sorgen für das perfekte Sommerfeeling.

Doch was wäre unser Parkfest ohne die passende Beleuchtung? Stimmungsvolle Lichtinstallationen, beleuchtete Bäume, und tausende von Lichterbechern werden den Park am Samstagabend in ein magisches Licht tauchen. Lassen Sie sich überraschen, was das diesjährige Motto der Lichterbecherfiguren sein wird. Nur eins sei verraten. Die Motive werden in diesem Jahr einen eindeutigen Bezug zu Bad Rappenau haben.

So steht also einem abwechslungsreichen Wochenende zu Beginn der Sommerferien nichts im Wege. Genießen, Freunde treffen und mit einem Cocktail in der Hand bei stimmungsvoller Beleuchtung astreine Live-Musik genießen oder den Kindern beim Spielen und Toben zusehen. Das sollte sich doch fast wie Urlaub anfühlen.

Und das beste an der Sache: Der Eintritt zum Parkfest in Bad Rappenau ist frei. Das Kulturamt der Stadt Bad Rappenau und alle Mitwirkenden freuen sich auf zahlreiche Besucher an diesem Festwochenende im Kurpark.