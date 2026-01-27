Fahrzeugbasar im Parkhaus der Bausparkasse

Der Fahrzeugbasar bietet die Möglichkeit günstige und gebrauchte Fortbewegungsmittel für Groß und Klein zu kaufen und verkaufen.

Die Anlieferung der Fahrzeuge ist am Samstagvormittag von 10 Uhr bis 12 Uhr unter Angabe der Preisvorstellung möglich.

Die verschiedenen Artikel werden zwischen 12 Uhr und 14 Uhr sortiert.

Der Verkauf findet zwischen 14 und 16 Uhr statt.

Ab 16 Uhr bis 17 Uhr kann von den Verkäuferinnen und Verkäufern der jeweilige Erlös abgeholt werden, nicht verkaufte Artikel müssen wieder mitgenommen werden.

Zehn Prozent des Verkauferlöses erhält der Heimbacher Hof.