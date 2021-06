Oliver Earnest & A.S. Fanning

Multiinstrumentalist ​A.S. Fanning​ - auch bekannt als Stephen Fanning - kehrt mit der Veröffentlichung seines neuen Albums ​‘You Should Go Mad’​, das am ​13. November​ 2020 bei ​Proper Octopus Records​ erscheint, zurück.

Fanning kombiniert auf dem Album Gothic-, Psychedelic- und Folk-Rock-Elemente, um einen Sound zu kreieren, der stellenweise düster und reich an Resonanz ist. Der gleichnamige Titeltrack des Albums​ ist geprägt von​ tiefgreifender Lyrik und vielschichtigen Sonic-Synth-Texturen, die einen ausdrucksstarken Sound entstehen lassen. Fannings leidenschaftlicher Bariton-Gesang schwebt mühelos über das sorgfältig konzipierte Album und erinnert sofort an ​Scott Walker​, Matt Berninger von ​The National​ ​oder Faris Badwin von ​The Horrors​.

Oliver Earnest ist ein Singer-Songwriter aus München/Stuttgart. Seine poetischen, introspektiven Texte werden begleitet von eingängigen Melodien, die mit einfallsreichen und cleveren Akkord- und Songstrukturen kombiniert sind. Nachdem Oliver Earnest in den letzten 2 Jahren über 60 Lieder geschrieben hat, hat er nun 10 ausgewählt, um sein erstes Album „The water goes the other way“ aufzunehmen und zu veröffentlichen.