THALA & Titus Waldner

Das Dream Pop-Ausnahmetalent THALA erlangt momentan internationale Aufmerksamkeit als eine der vielversprechendsten Künstlerinnen 2021.

Ihre dritte Single Takemeanywhere folgt nun auf Something In The Water, einer Kollaboration mit dem englischen Künstler Bearcubs.

In Berlin geboren und aufgewachsen, absolvierte THALA 2019 erste Auftritte bei Open Mic-Events und als Straßenmusikerin. Schon nach wenigen Monaten konnte sie Supportslots für international bekannte Bands ergattern und zog die Aufmerksamkeit vieler in der Musikbranche auf sich. THALA kombiniert veträte Klanglandschaften mit nachdenklichen Texten. Ihr Sound orientiert sich an den Vibes der 70er Jahre als auch am Shoegaze und Psych der 80er und 90er - einige ihrer Einflüsse sind Mazzy Star, Beach House, Cigarettes After Sex und The Brian Jonestown Massacre. Ihre herausragenden Songwriting-Skills, die engelsgleiche, charakteristische Stimme und ein Charisma, das das internationale Rampenlicht antizipiert, lassen sie aus dem riesigen Pool an Newcomern herausstechen.

Titus Waldners Musik ist eigentlich ein Arbeitsprozess. Der Name seiner ersten EP, Udvikling, bedeutet auf Dänisch „Fortschritt“ oder „Entwicklung“. Das soll nicht heißen, dass die Tracks, aus denen sich die EP zusammensetzt, unvollendet sind – im Gegenteil: Titus ist akribisch, sogar besessen von der Detailarbeit. Er erforscht und entdeckt seine Identität durch seine Musik mit jugendlichem Charme und einer Brise Kühnheit. „Man könnte es als ersten Einblick in meinen Stil und meinen Fortschritt sehen, während ich mich als Musiker zurechtfinde“, sagt er