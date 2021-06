Abschlußkonzert Jazz-Komposition

Philipp ist gebürtiger Schwabe aus Esslingen am Neckar.

Er studierte Jazz-Klavier und Komposition an der HMDK Stuttgart. Bereits in seiner Jugend entdeckte er, dass Theater und Musik gemeinsam am schönsten für ihn sind und so fand er am Musiktheater schnell sein Zuhause.

Zunächst wurde er im Jahr 2017 als Musikalischer Leiter im Stage Werk7 Theater in München verpflichtet. Er dirigierte die Welturaufführung der Musicals FACK JU GÖHTE und darauf die Europapremiere von DIE FABELHAFTE WELT DER AMÉLIE. Zuletzt führten in Engagements ans Landestheater Linz, ans Landestheater Salzburg, ans Schmidt’s Tivoli in Hamburg, sowie - für die deutschsprachige Erstaufführung von ELEGIES, an den Berliner Admiralspalast. Als Komponist und Arrangeur arbeitet Philipp für Film- und Theaterproduktionen. Er schrieb die Musik der Musicals RE-PLAY, ÄLTER und ETTENNA und steuerte den Soundtrack zum internationalen Dokumentarfilm GEGEN DAS VERGESSEN bei.

Die Besetzung für den Abend

Komposition / Klavier - Philipp Gras

Violine 1 - Dorothée Royez

Violine 2 - Franziska Leupold

Cell - Anne Keckeis

Reed 1 - Bettina Maier

Reed 2 - Frederik Mademann

Reed 3 - Christoph Beck

Vocals - Anna Michel

Bass - Jan Kappes

Percussion - Sebastian Kiefer

Drums - Holger Bihr

Da die Veranstaltung im Saal stattfindet, benötigen Sie einen tagesaktuellen Corona-Test, eine Bestätigung der zweimaligen Impfung oder eine Bestätigung der Genesung.