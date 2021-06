DIVES haben bereits mit ihrer EP einen rasanten Start hingelegt.

In Dresden vor 12.000 Menschen, am Popfest Wien, auf Tour mit Courntey Barnett oder als Support von Franz Ferdinand, Bilderbuch oder den Vengaboys am Wiener Ballhausplatz - in den drei Jahren seit ihrer Gründung durchs Pink Noise Girls* Rock Camp haben sie nicht nur große Bühnen und wichtige Festivals bespielt sondern auch kaum einen coolen Club ausgelassen.

Diesen Geist haben DIVES, gemeinsam mit dem Produzenten Wolfgang Möstl (Voodoo Jürgens, Clara Luzia, Nino aus Wien), auf ihrem Erstlingswerk "Teenage Years Are Over" eingefangen. So haben sie sich ihren Ruf selbst erspielt, sie bestimmen die Regeln, nach denen sie arbeiten wollen, und dafür brauchen sie keine Erlaubnis und keine gut gemeinten Ratschläge.

Appreciate your concern, you're gonna stink and burn.