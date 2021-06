C'est Karma & KiTZ

KiTZ: Die Sängerin, Soundkünstlerin und Performerin Anna Illenberger betritt mit ihrem Soloalbum KiTZ eine Reise zu sich selbst.

Die Musikerin, die bisher sehr erfolgreich in dem Elektro-Indiepop-Duo Annagemina in Erscheinung getreten ist, transformiert mit KiTZ ihre unverwechselbare Stimme zu einem sphärischen Instrument und stellt diese deutlich in den Vordergrund. Pur, roh belassen und unmittelbar klingen die Songs, in denen die Musikerin mit Kontrasten und Gegensätzen spielt, die sich aneinander reiben, zu Brüchen führen und sich melodisch wieder zusammenfügen.

C'est Karma: Mit ihren 18 Jahren ist Karma Catena aus Luxemburg wirklich eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Mit einer atemberaubenden Stimme gesegnet, bietet die junge Frau eine einzigartige Herangehensweise an alternativen Pop. Schon bevor sie 2019 ihre Debüt-EP veröffentlichte, wurde sie bereits mit dem Luxemburg Music Award als beste aufstrebende Künstlerin ausgezeichnet. C'est Karmas neueste Single „Girls“, die zur Unterstützung des internationalen Frauentags 2020 veröffentlicht wurde, wurde vielfach gelobt (Line Of Best Fit, ZEITmagazin, DIFFUS oder Deutschlandfunk Kultur) und zeigte ihre künstlerische Entwicklung, indem sie ihre Wurzeln als Songwriterin mit faszinierenden elektronischen Einflüssen verband.