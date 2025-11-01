Parkrun "Grüner Weg"

Jeden Samstag um 9 Uhr.

Wir laufen fünf Kilometer entlang des Grünen Wegs mit leicht welligem Profil - tendenziell auf dem Hinweg leicht ansteigend. Der Wendepunkt befindet sich nach 2,5 km in Höhe der Ruine Hohenwittlingen bei dem neu entstandenen "Bibersee". Auf dem Rückweg gibt es kurze Steigungen - gleich nach dem Wendepunkt und direkt vor dem Ziel.

Es handelt sich um einen kostenlosen, gemeinschaftlichen, unterhaltsamen und naturnahen wöchentlichen Lauf oder Spaziergang über 5 km.

Gehen, joggen, laufen, helfen oder zuschauen - alles ist möglich.