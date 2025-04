"Parkrun" ist die größte Bewegung für körperliche Aktivität weltweit, mit über 6 Millionen registrierten Menschen und über 350.000 Teilnehmenden pro Woche.

Parkrun ist kostenlos und findet wöchentlich immer samstags statt. Bewältigt wird eine 5 Kilometer lange Strecke, wobei es egal ist, ob diese gelaufen, gewalkt oder nur spaziert wird. Immer gibt es eine Zeitnahme. Parkruns werden an fast 2.000 Orten in 21 Ländern auf der ganzen Welt nach diesem Prinzip organisiert. Sie finden in Parks, entlang von Promenaden, auf Waldwegen statt – überall dort, wo es in der Gegend einen geeigneten Standort gibt.

Was ist der Wertwiesen parkrun?

Ein kostenloser, gemeinschaftlicher, unterhaltsamer und fröhlicher wöchentlicher Lauf oder Spaziergang über 5 km. Gehe, jogge, laufe, hilf mit oder schaue zu - Du entscheidest!

Wann findet er statt?

Jeden Samstag um 9:00 Uhr. Erstläufer bitte um 8.45 zum Erstläufer-Briefing kommen.