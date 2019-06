× Erweitern Parkrun Parkrun

Alles begann 2004 im Londoner Bushy Park, wo sich an einem Samstagmorgen ein Dutzend Läuferinnen und Läufer trafen, um gemeinsam fünf Kilometer zu laufen. Inzwischen gibt es in 20 Ländern parkruns, seit Dezember 2017 auch in Deutschland. In 21 deutschen Städten gibt es bereits einen parkrun. Und bald auch in Schwäbisch Hall.

Als Helen Proctor vor drei Jahren zusammen mit ihrer Familie von England nach Schwäbisch Hall zog, wollte sie sich einem Lauftreff anschließen, um sich schnell in ihrer neuen Heimat zu integrieren. Enttäuscht stellte sie fest, dass es in Schwäbisch Hall offensichtlich keine offenen Laufgemein­chaften gibt. In ihrer Heimat England war das ganz anders. Über das ganze Land verteilt gab es schon damals hunderte von offenen, kostenfreien parkruns, wo man einfach hingehen und mitlaufen konnte. Warum also nicht auch in Schwäbisch Hall?

Was ist parkrun? parkrun organisiert auf der ganzen Welt wöchentlich kostenlose 5 km-Läufe. Jeden Samstag um 9 Uhr wird gelaufen, gejoggt oder gewalkt. Die Läufe sind offen für jeden, sicher und einfach und bieten somit jedem die Möglichkeit zur Teilnahme. Parkrun ist für alle Teilnehmenden kostenlos. Man registriert sich einmal und kann dann an jedem parkrun weltweit teilnehmen. Alle parkrun-Läufe werden von Freiwilligen aus dem jeweiligen Teilnehmerkreis nach dem Motto „von Teilnehmenden für Teilnehmende“ organisiert. Die Strecke wird ausgeschildert, es gibt Strecken­posten und eine Zeitnahme.

Bei parkrun geht es um das Wohlbefinden und um Inklusion. Das Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich in Bewegung zu bringen. Die Läufe finden in angenehmen Parkanlagen statt und Menschen aller Fitnesslevel werden ermuntert teilzunehmen; angefangen bei denen, die zum ersten Mal laufen bis hin zu Olympioniken, von Junioren bis zu denen mit mehr Erfahrung.

Das Phänomen parkrun ist mehr als ein Lauftreff. Es ist ein Gemeinschaftserlebnis, bei dem alle willkommen sind, auch Gastläufer aus anderen Regionen, die temporär in der Stadt sind und gerne mit Gleichgesinnten laufen.

All das hat Helen Proctor motiviert, die Initiative zu ergreifen, um parkrun nach Schwäbisch Hall zu bringen. Der Start für den offiziellen parkrun in Schwäbisch Hall soll der 28. September 2019 sein. Aber bereits jetzt treffen sich jeden Samstagmorgen um 9 Uhr eine immer größer werdende Gruppe von Läuferinnen und Läufer am neuen Globe Theater vor dem Steinernen Steg, um gemeinsam die 5 km zu laufen oder zu walken. Im Anschluss ist Einkehr im Café Ableitner für alle, die nach der gemeinsamen Bewegung noch Lust auf ein leckeres Frühstück oder eine nette Unterhaltung haben. Jeder ist herzlich willkommen und wird schnell in die parkrun Gemeinschaft aufgenommen.

Das parkrun Konzept findet schon jetzt großen Anklang. Es bilden sich neue Freundschaften und Kontakt. Viele haben sich bereits bei Helen Proctor bedankt, dass sie parkrun von England nach Schwäbisch Hall gebracht hat. parkrun ist eine lebensverändernde Erfahrung!

Weitere Informationen unter www.parkrun.com.de, Facebook: Bringing parkrun to Schwäbisch Hall, Instagram: parkrunschwaebischhall, email: parkrun-sha@gmx.de.