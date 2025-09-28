Special Guests: Thy Art Is Murder und The Amity Affliction

Die Metal-Giganten aus Australien, Parkway Drive, gehen im Herbst 2025 zur Feier ihres 20-jährigen Jubiläums auf Arena Tour durch Europa, die sie September für sechs Termine auch nach Deutschland führt.

Parkway Drive werden auf der 20 Year Anniversary European Tour 2025 ihre neue und bisher größte Bühnenshow vorstellen, und damit Arenen auf dem gesamten europäischen Kontinent im Sturm erobern. Die Australier sind bekannt für ihre legendären, vor Energie strotzenden Auftritte und spektakulären Produktionen. Die Jubiläumstour 2025 wird jedoch alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen und die Messlatte ein gewaltiges Stück höher legen.

Frontman Winston McCall zeigt sich begeistert: „Das wird der absolute Wahnsinn. Wir waren schon immer stolz darauf, die bestmögliche Show abzuliefern, aber die Tour zum 20-jährigen Bestehen der Band wird alles auf ein neues Level heben. Wir bringen mehr Feuer, mehr Energie und eine Produktion, die größer ist als alles, was wir je zuvor gemacht haben.”

2023 markierte das 20-jährige Jubiläum von Parkway Drive. Seither hat sich die Band von Underdogs zu globalen Festival-Headlinern entwickelt. Die Reise der Australier umfasst neben acht von Kritikern und Fans gleichermaßen gefeierte Alben - sechs davon erreichten in Australien Goldstatus, drei Dokumentarfilme, ein Live-Album und unzählige enthusiastische Live-Auftritte.

Als Support mit dabei ist das Deathcore-Powerhouse Thy Art Is Murder und die Post-Hardcore-Helden von The Amity Affliction, die die Tour zum ultimativen australischen Metal Line-Up und größten Metal-Event des Jahres machen.