Fusionary Latin Roots - Tropisch, bunt und euphorisch!

Auf ihrem neuen Album „Renacer“ feiern EL FLECHA NEGRA die Liebe, das Leben und die Musik. Diese Intensität und Lebensfreude verströmen die Musiker auf der Bühne mit spielerischer Leichtigkeit und mitreißend positiver Ausstrahlung.

Bei El Flecha Negra (Der Schwarze Pfeil) fließen viele verschiedene Quellen zusammen zu einem großen musikalischen Fluss, der die Zuhörer auf eine Abenteuerreise mitnimmt.

Wild und mitreißend, durchdrungen von reichen Geschichten und Eindrücken, verfolgt die Band ein klares Ziel: die Erzeugung von Glückszuständen.

Südamerikanische Roots treffen auf Karibische Leichtigkeit, torkelnde Chicha Gitarren auf glasklare Trompeten Sätze.

Das Ganze wird gekrönt vom mehrstimmigen Satzgesang der Musiker, die mit flammenden Botschaften auf der Bühne strahlen!

In ihren Songs geht um Wünsche und Träume, um Aufbruch und Reisen. El Flecha Negra plädieren für offene Grenzen, sie feiern die Freiheit sein zu können, wo sie wollen und fordern dieses Recht für alle Menschen ein.

Wer bei den Flecha-Fiestas genau hinhört, erfährt in vielen kleinen Geschichten, was die Jungs zu dem gemacht hat, was sie heute sind: Musiker, mit viel Herz und jeder Menge Pfeilen im Köcher.

Im Sommer 2014 starteten El Flecha Negra zu dritt mit Gitarre, Kontrabass, Cajon und dreistimmigem Gesang als Straßenmusiker und entwickelten sich zu einer gefragten Live-Band, die für ihre energiegeladene Bühnenshow bekannt ist.

2015 erschien El Flecha Negras Debütalbums „Schwarzwald“. Sie spielten mehr als 200 Konzerte in Deutschland und dem benachbarten Ausland. 2016 unternahm die Band eine gefeierte Tour in Chile.

Mit den Aufnahmen zum Nachfolger „Tropikal Passport“ entwickelte sich der Bandsound weiter. Mit zwei Trompeten, traditionellen Flöten und psychedelischer Chicha-Gitarre wuchs El Flecha Negra zu einem Quintett – Eine charismatische, multikulturelle Band aus vier verschiedenen Ländern und zwei Kontinenten.