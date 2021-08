Bettina Meister / www.bettinameister.com jazzopen Stuttgart 2019: Das international bekannte Jazzfestival fand zum 26. Mal statt. www.moritz.de

Marcus Füreder aka Parov Stelar lebt in Österreich und ist zur Zeit der international erfolgreichste Künstler, DJ und Produzent seines Heimatlandes. Mit seinem sicheren Gefühl von Klangästhetik verbunden mit seiner besonderen Herangehensweise an die Musikproduktion, erarbeitete er sich schnell den Respekt seiner Kollegen und baute sich einen Ruf als (Mit-)Erfinder des Genres „Electroswing“ auf. Im Jahr 2004 bedeuteten seine KissKiss EP und bald darauf der veröffentlichte Longplayer Rough Cuts seinen Durchbruch in der internationalen Elektro-Musikszene. Mit bald einer Million Facebook Fans und mehr als 150 Millionen YouTube Views zählt er im Internet zur Riege der erfolgreichsten Elektro Musiker. Im Mai 2018 erreichte er zum ersten Mal die Spitze der amerikanischen iTunes Electronic Charts.

Mit seinem unverwechselbaren Sound-Mix aus Jazz- und Swing-Samples, kombiniert mit elektronischer Musik, hat sich Parov Stelar seine eigene, einzigartige Position in der Welt der Musik gesichert. Seine Band zählt zu den besten Live Acts der Welt und gemeinsam mit ihr bestritt er bereits über tausend Live Shows. Dazu gehören neben ausverkauften Headliner-Shows in San Francisco, New York, Los Angeles, Paris, Berlin und London auch viele der wichtigsten Festivals weltweit. Seine Musik wurde für TV-Shows, Filme und Werbemusik verwendet.

„Eine der fantastischsten Shows aller Zeiten“ bezeichnete die San Francisco Weekly einen Auftritt des Ausnahmekünstlers Parov Stelar bei dem berühmten, kalifornischen Coachella Festival. Das jazzopen Publikum durfte das 2019 schon mal erleben. Parov Stelar kehrt – zum Glück – am 18. September 2021 nach Stuttgart zurück.