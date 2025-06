2024 war für PAROV STELAR mehr als nur ein vorübergehendes Jahr. Es markiert einen monumentalen Rückblick auf zwei Jahrzehnte bahnbrechender elektronischer Musik.

Zum 20-jährigen Jubiläum von PAROV STELARs dynamischer Karriere und der Gründung von Etage Noir Recordings im Jahr 2004. Dies ist nicht nur eine Zeit der Reflexion, sondern auch eine Zeit der Evolution. PAROV STELAR überschreitet die Grenzen, indem er das ganze Jahr über eine Reihe neuer Songs veröffentlicht und die Live-Performances auf ein ganz neues Niveau hebt, das erstmals auf der ausverkauften Theater Tour in diesem Frühjahr zu erleben ist. Feiern Sie mit, wenn die Fans den ganzen Sommer über auf Festivals weiterfeiern. Dieses neue, speziell kuratierte Set wird PAROV STELARs reicher Geschichte Tribut zollen und gleichzeitig einen kühnen Blick in die Zukunft wagen. Die Fans können sich auf eine Mischung aus PAROV STELARs neuesten Tracks sowie einigen alten Favoriten freuen, die alle nahtlos zu einem unvergesslichen Erlebnis zusammengefügt werden.

Bereiten Sie sich darauf vor, von noch nie dagewesenen Bildern und brandneuer Musik, die zum ersten Mal live aufgeführt wird, umgehauen zu werden. Machen Sie sich bereit, die Entwicklung von PAROV STELAR auf eine wirklich unvergessliche Weise mitzuerleben. Dies ist ein Erlebnis, das Sie nicht verpassen sollten, denn hier treffen Geschichte, Festlichkeit und bahnbrechende Fantasie aufeinander. Kommen Sie mit auf eine unvergessliche Reise, die eine Hommage an die Vergangenheit ist und uns in eine elektrisierende Zukunft katapultiert. Lasst uns gemeinsam musikalische Erinnerungen schaffen!

PAROV STELAR & Band spielten über 1000 Live-Shows auf der ganzen Welt, z.B. ausverkaufte Shows im PlayStation Theater in New York, Alexandra Palace in London und Zenith in Paris. Sie spielten auf großen Festivals wie Coachella, Glastonbury, Sziget, Lollapalooza, und vielen mehr.