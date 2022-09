Bei CHRISTIN STARK ist der Name Programm, denn in ihrer Musik verbindet sie Schlager und Rock zu einer unwiderstehlichen Mischung in kraftvollen Songs mit persönlichen Geschichten mitten aus dem Leben. Im Herbst 2022 kommt die Sängerin auf große „Rock mein Herz Tour“ und wird in Stuttgart, Köln, Leipzig, Dresden, Hamburg und Berlin live zu erleben sein.