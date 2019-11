Particular w. Anna Martens

Minimalistisch, treibend, experimentell und tanzbar. Eine Kurzbeschreibung, was einem bei der dritten Auflage der Particular Reihe von Glebo und seinem Partner in Crime Arg In erwarten wird.

Particular steht für speziell, bestimmt, wählerisch, eigen oder individuell. Alles Attribute, die nicht nur auf die charmanten Rhythmus-Reiter Glebo und Arg In zutreffen, sondern ebenso auf den Gast den heutigen abends. In kürzester Zeit konnte sich die Stuttgarterin Anna Martens in Locations wie der Romantica oder dem Kowakski mit viel Persönlichkeit, Sympathie und dem richtigen Händchen für bewegungsfördernde Sets in die Herzen der Stuttgarter Crowd spielen. Extrem gute Voraussetzungen für einen wilden Abend im schönsten Keller Stuttgarts!

Anna Martens

Glebo (Particular)

Arg In