Particular w. Cruzo Lively

Deep, elektronisch experimentell und stets treibend. Drei Attribute, zwei Gastgeber, eine Eventreihe - Particular. Die Stuttgarter Klangkünstler Glebo und Arg In laden heute zur neuen Auflage ihrer Particular Reihe in die heiligen Hallen des Climax Institutes.

Und natürlich darf man sich auch bei dieser Auflage wieder auf rhythmische und treibende Soundspektren und minimalistisch deep treibende Klänge freuen. Aber es kommt noch besser! Guess who's back! Mit Cruzo Lively darf man sich am heutigen Abend auf einen besonderen Gast in der Booth freuen. Denn nach einer kleinen Climax-Auszeit steht heute die 2020er Premiere des umtriebigen Stuttgarters auf dem Plan, der in letzter Zeit vor allem mit dem Künstlerkollektiv Vision Ekstase die kreative Entfaltung gelebt hat. Was soll man hierzu noch groß sagen - wir freuen uns auf eine spezielle Nacht mit Freunden in einem äußerst liebevollen elektronischen Umfeld.