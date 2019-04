PARTICULAR: Die neue, deepe, experimentell treibende Eventreihe der Stuttgarter Artists Glebo und Arg In feiert heute im Climax Institutes Premiere. Wir freuen uns auf vielfältige rhythmische und treibende Soundspektren von Techno bis Tech- House.

Zusätzlich zum DJ Set will das Duo auch Hardware, Maschinen und sonstige Live-Elemente in ihren Sessions einsetzen. Musikalische Ausdrucksformen auf die wir gespannt sind. Wir freuen uns auf eine spezielle Nacht in unserem liebevoll elektronischen Umfeld.

www.soundcloud.com/glebomusik

www.soundcloud.com/arginn