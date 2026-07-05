Die Sonnenfinsternis in Europa ist als partielle Sonnenfinsternis auch bei uns zu sehen. Mit einem Bedeckungsgrad von fast 90% ist es auch in Weikersheim ein einzigartiges Erlebnis. Wir öffnen die Sternwarte ab 18 Uhr.

Die Sonnenfinsternis in Europa ist als partielle Sonnenfinsternis auch bei uns zu sehen. Mit einem Bedeckungsgrad von fast 90% ist es auch in Weikersheim ein einzigartiges Erlebnis. Wir öffnen die Sternwarte ab 18 Uhr. Wir werden das Livebild auch auf unsere große Leinwand übertragen, so dass niemand etwas verpasst. Mit speziellen Instrumenten kann man an der Sternwarte in Weikersheim gefahrlos die Sonnenfinsternis beobachten. Für die Sonnenfinsternis ist keine Anmeldung erforderlich, die Beobachtung findet jedoch nicht bei bedecktem Himmel statt. Alle Führungen und Beobachtungsabende sind kostenfrei, die Sternwarte Weikersheim wird ehrenamtlich auf Spendenbasis betrieben.