Partners in Jazz feat. Wallace Roney jr./Eric Alexander

Wir haben nun ein ganz neues Talent und bereits einen Rising Star anzukündigen: Die Partners in Jazz mussten sich neu formieren (es gibt immer noch Unwägbarkeiten und Ausfälle aus den bekannten Gründen, vor allem aus den USA) und es kommt nun an der Trompete Wallace Roney Jr. in den Jazzkeller. Musikalisch durch die Eltern Wallace Roney und die Pianistin Geri Allen schon früh geprägt, hat sich der Junior inzwischen selbst eine Karriere erspielt. Er ist Absolvent des Oberlin Conservatory und teilte seither die Bühne mit Legenden wie Ornette Coleman, Buster Williams u.v.a.m. Wir erwarten ihn mit Spannung!Am Tenorsaxophon begrüßen wir Eric Alexander, dessen Spielfreude und Dynamik schon mehrmals die Mauern des Kellers erzittern ließen, u.a. mit Harold Mabern. Danny Grisett ebenso unvergesslich, als er von Wien, wo er lebt, eingeflogen wurde, um den erkrankten Aaron Goldberg zu ersetzen, zwei Stunden vor Konzertbeginn. Und eben Essiet Essiet, einer der berühmtesten Tieftöner der Jazzszene, wurde mit Joris Dudli zusammen von Vincent Herring vorgestellt.

Obwohl fest in der Tradition, bringt die Welt des Jazz einmal mehr eine Kombination von Generationen die sich in musikalische Abenteuer wagen wird. Und wir freuen uns, endlich wieder Musik aus dem Gewölbekeller zu präsentieren!

Einlass: 19:30 Uhr

Beginn: 20:30 Uhr