Partnerschaft für Demokratie Reutlingen

Im Rahmen der Partnerschaft für Demokratie können Aktivitäten für ein vielfältiges, gewaltfreies und respektvolles Miteinander finanziell gefördert werden. Gemeinsam wollen wir an konkreten Projektideen arbeiten, beispielsweise zu den Themenbereichen Demokratiebildung, Vielfalt und Diversity, interkultureller/interreligiöser Dialog, Inklusion und Gleichstellung. Zusammen mit unserem Kooperationspartner, dem Stadtjugendring Reutlingen e. V., laden wir Sie recht herzlich dazu ein, sich an der Ideenwerkstatt im Rahmen der ersten Reutlinger Demokratiekonferenz zu beteiligen. Diese Ideenwerkstatt bietet allen Interessierten die Möglichkeit, sich aktiv an der Partnerschaft für Demokratie in Reutlingen zu beteiligen. Eine Demokratie lebt auch vom Mitmachen: Bringen Sie Ihre Themen und Ideen ein.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und auf Ihre Anregungen.

Programm zur Ideenwerkstatt

Samstag, 25. Mai 2019

14:30 Uhr Einlass

15:00 Uhr Projektideen sammeln und Projektgruppen bilden

Vertiefende Gruppenarbeit zu konkreten Projektideen

Präsentation der Ergebnisse

18:00 Uhr Voraussitliches Ende